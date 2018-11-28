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    Кюбауэр: В матче со «Спартаком» рассчитываем минимум на одно очко

    Лига Европы Спартак Футбол России
    Главный тренер «Рапида» Дитмар Кюбауэр поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с московским «Спартаком».

    Дитмар Кюбауэр
    Дитмар Кюбауэр
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    Встреча состоится завтра, 29 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

    «Этот матч важен. Завтра мы рассчитываем как минимум на одно очко, чтобы бороться за выход из группы.

    Я уже тренирую команду два месяца, и ситуация такая, какая есть. Вопросы и проблемы возникают, но надо работать дальше.

    Надо достигать лучшего результата, у нас есть ещё четыре матча в этом сезоне, и мы хотим выжать из этого максимум.

    Состав у меня уже есть в голове. Мы всегда пытаемся выставить идеальный состав», — передаёт слова Кюбауэра «Чемпионат». 0

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