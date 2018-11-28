Газзаев: Все шокированы результатом матча с «Викторией»

Бывший главный тренери сборной Россииназвал причину поражения армейцев в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов от(1:2).

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Он считает, что молодым игрокам пока не хватает мастерства и стабильности.

«Конечно, все шокированы таким крайне неудовлетворительным результатом. Все болельщики, специалисты, да и сами игроки, видимо, думали, что легко пройдут "Викторию" и весной будут выступать в плей-офф Лиги Европы. Но, к сожалению, чехи показали очень качественный футбол.

Да, в первые 15-20 минут армейцы действовали агрессивно, создавали моменты, забили гол. Но не более. Далее уже преимуществом владели гости. Они ведь еще и 11-метровый не реализовали… В итоге стоит признать, что "Виктория" победила закономерно.

Причина? Молодым игрокам пока не хватает мастерства, стабильности», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс». 0