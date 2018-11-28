Чалов посетовал на плохую реализацию в матче с «Викторией»

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов поделился своими эмоциями после поражения от «Виктории» (1:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Честно говоря, не забили и не реализовали очень много моментов. Обидное поражение при счете 1:0.

В итоге во втором тайме начались качели, могли выйти вперед. Не хватило реализации, пропустили второй. Мы должны были контролировать игру, забить еще, и было бы проще.

Ничего особенного в раздевалке тренер не говорил, только если о том, что готовимся к следующей игре, она важная, и нам нужно побеждать.

О "Реале" еще не думаем. Но нет ничего невозможного», — приводит слова Чалова «Чемпионат». 0