Бийол: «Виктрия» наказала нас за неиспользованные шансы

Полузащитник ЦСКАпризнался, что разочарован результатом в матче группового турнира Лиги чемпионов с(1:2).

Проиграв, армейцы опустились на последнее место в группе и лишились шансов на плей-офф турнира.

«У нас было 2-3 отличных моментов в первые пятнадцать минут. Нас наказали за неиспользованные шансы.

Это приходит с опытом. Могли в первые пятнадцать минут сделать результат. Дальше было бы намного проще.

Но уже ничего не сделаешь. Произошло то, что произошло. Остается только сделать выводы и стать лучше.

Реально ли попасть в Лигу Европы? Сделаем все для этого возможное», — приводит слова Бийола «Спорт-Экспресс». 0