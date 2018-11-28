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    «Бавария» не будет продлевать контракты Роббена и Рибери

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    Возрастные полузащитники мюнхенской «Баварии» Франк Рибери и Арьен Роббен, вероятно, покинут клуб по окончании нынешнего сезона, передает Sport Bild.

    «Бавария» расстанется с ветеранами
    «Бавария» расстанется с ветеранами
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    Руководство немецкого клуба не намерено предлагать футболистам новые контракты. Действующие соглашения 34-летнего голландца и 35-летнего француза истекают следующим летом, и с большой вероятностью они покинут «Баварию» на правах свободных агентов.

    По информации издания, Рибери уже начал рассматривать предложения от зарубежных клубов, с которыми он имеет право подписывать предконтрактные соглашения начиная с 1 января.

    Роббен в свою очередь хочет остаться в «Баварии» и в настоящий момент борется за свое место в клубе. 0

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