«Бавария» не будет продлевать контракты Роббена и Рибери

«Бавария» расстанется с ветеранами
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Руководство немецкого клуба не намерено предлагать футболистам новые контракты. Действующие соглашения 34-летнего голландца и 35-летнего француза истекают следующим летом, и с большой вероятностью они покинут «Баварию» на правах свободных агентов.
По информации издания, Рибери уже начал рассматривать предложения от зарубежных клубов, с которыми он имеет право подписывать предконтрактные соглашения начиная с 1 января.
Роббен в свою очередь хочет остаться в «Баварии» и в настоящий момент борется за свое место в клубе. 0