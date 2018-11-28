«Бавария» не будет продлевать контракты Роббена и Рибери

Возрастные полузащитники мюнхенской, вероятно, покинут клуб по окончании нынешнего сезона, передает Sport Bild.

«Бавария» расстанется с ветеранами Bild 1000 Фрибет для всех Забрать!

Руководство немецкого клуба не намерено предлагать футболистам новые контракты. Действующие соглашения 34-летнего голландца и 35-летнего француза истекают следующим летом, и с большой вероятностью они покинут «Баварию» на правах свободных агентов.

По информации издания, Рибери уже начал рассматривать предложения от зарубежных клубов, с которыми он имеет право подписывать предконтрактные соглашения начиная с 1 января.

Роббен в свою очередь хочет остаться в «Баварии» и в настоящий момент борется за свое место в клубе. 0