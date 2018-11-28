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    Луис Адриано: Впечатления от работы с Кононовым наилучшие

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    Форвард «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от начала работы с Олегом Кононовым, который возглавил московский клуб.

    Луис Адриано
    Луис Адриано
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    «Впечатления наилучшие. Главный тренер четко обозначил, какого стиля игры мы будем придерживаться. Это порадовало всех без исключения. И с точки зрения конкретики, и в чисто футбольном плане. Можно сказать, тренер показал нам свою визитную карточку, и этот ход сработал.

    Занятия направлены именно на то, чтобы быстрее проникнуться философией нового тренера. Заключается она в плотной игре, построенной на коротких и средних передачах. Что изменилось в тренировках? Прежде всего возросла интенсивность. Работаем практически без пауз. Раньше они были, а теперь — нон-стоп.

    Меня звал в "Спартак" Массимо Каррера, но с чего вдруг я без него перестану выполнять поставленные передо мной задачи? Странный вывод. Я остаюсь игроком "Спартака" и хочу помочь команде добиться целей. Никакого негатива по отношению к "Спартаку" с моей стороны и близко нет», — цитирует Адриано «Чемпионат». 0

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