Ван Дейк: Мы уважаем ПСЖ, но «Ливерпуль» хочет выиграть этот матч

Вирджил ван Дейк
liverpoolfc.com
«Я ничего не боюсь. Мы уважаем ПСЖ, но "Ливерпуль" хочет выиграть этот матч. Мы мотивированы и уверены, что это проявится с первых минут.
Не нужно забывать, что "Ливерпуль" — одна из лучших команд в Европе. В прошлом году мы играли в финале Лиги чемпионов и в этом сезоне хотели бы это повторить. Это наша цель. Завтра постараемся обыграть ПСЖ», — приводит слова Ван Дейка Goal.
Перед пятым матчем группового этапа «Ливерпуль» занимает второе место в квартете C, а парижане идут третьими, отставая от команды Юргена Клоппа на одно очко.
Матч ПСЖ — «Ливерпуль» состоится 28 ноября. Начало — в 23:00 по мск. 0