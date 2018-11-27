Ван Дейк: Мы уважаем ПСЖ, но «Ливерпуль» хочет выиграть этот матч

Защитникподелился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с

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«Я ничего не боюсь. Мы уважаем ПСЖ, но "Ливерпуль" хочет выиграть этот матч. Мы мотивированы и уверены, что это проявится с первых минут.

Не нужно забывать, что "Ливерпуль" — одна из лучших команд в Европе. В прошлом году мы играли в финале Лиги чемпионов и в этом сезоне хотели бы это повторить. Это наша цель. Завтра постараемся обыграть ПСЖ», — приводит слова Ван Дейка Goal.

Перед пятым матчем группового этапа «Ливерпуль» занимает второе место в квартете C, а парижане идут третьими, отставая от команды Юргена Клоппа на одно очко.

Матч ПСЖ — «Ливерпуль» состоится 28 ноября. Начало — в 23:00 по мск. 0