Пеллегрини и Де Росси не сыграют с «Реалом»

Полузащитникиз-за травмы не примет участия в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против

Также существует вероятность, что игру с «Реалом» пропустит голкипер Робин Ольсен.

«Пеллегрини не будет играть ни с "Реалом", ни с "Интером". Ольсен сделал последнее тестирование. Результаты тестов, сделанных в понедельник утром, были хороши», — заявил на пресс-конференции главный тренер римлян Эусебио Ди Франческо.

Не выйдет на поле и капитан Даниэле Де Росси, который даже не был включен в заявку.

Напомним, после четырех туров «Реал» и «Рома» набрали по девять очков в группе G. 0