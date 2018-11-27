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    «Боруссия» готова продать Пулишича в конце сезона

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    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич в конце нынешнего сезона может сменить клуб, утверждает The Telegraph.

    Кристиан Пулишич
    Кристиан Пулишич
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    По информации издания, за 20-летнего американца лидер Бундеслиги хочет получить около 79 миллионов евро

    «Шмели» решительно не намерены отпускать Пулишича зимой, а вот летом будут готовы рассмотреть хорошее предложение. На американца претендуют лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», а также ПСЖ.

    Контракт Пулишича с «Боруссией» рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне полузащитник провел восемь матчей в чемпионате Германии, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. 0

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