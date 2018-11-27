Йиранек: «Виктория» сделает все, чтобы отобрать очки у ЦСКА

Бывший защитник «Спартака» и сборной Чехииподелился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между московским ЦСКА и «Викторией Пльзень».

«"Виктория" сделает все, чтобы отобрать очки у ЦСКА. Крайне сложный матч для обеих команд. Но на стороне "армейцев" будет небольшое преимущество. Во-первых, они играют дома. Во-вторых, "Виктория" сейчас испытывает не лучшие времена: чехи потеряли очки в последних двух матчах внутреннего чемпионата.

И, наконец, команда лишилась сразу нескольких важных игроков из-за травм. В целом "Виктория" сейчас переживает небольшой кризис», — приводят слова Йиранека «Известия».

Матч между ЦСКА и «Викторией» пройдет 27 ноября в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 20:55 по мск. 0