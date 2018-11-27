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    ЦСКА не заслужил положительного итога, заявил Гончаренко

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией Пльзень» (1:2).

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко
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    «Можно сказать, что мы не заслужили сегодня положительного итога. Или "Виктория" заслужила победу. Всё-таки два пропустили, ещё был пенальти в наши ворота.

    Наверное, сказалось то, что забили быстрый гол. На мой взгляд, после этого мы перестали играть.

    Мы могли бы играть более инициативно, лучше контролировать мяч и в целом игру, а у нас развалилась игра в центре поля. Наверное, это главный итог.

    Недонастроя точно не было. Может быть, у нас страдало начало атаки, из-за чего было много проблем.

    Полузащитники зависимы, и если им не давать передачи, то им сложно атаковать. Если моменты перехода были, мы неплохо смотрелись, а в позиционной атаке возникали очень большие проблемы.

    Думаю, ещё много дней до следующей игры. Если посмотреть наши результаты, мы то вверх, то вниз. Поэтому, наверное, это вполне естественно, что сейчас упали, а потом опять должны подняться.

    Заменили Чалова, потому что надо было освежить атаку. Мы видим, что Федя играет как второй нападающий, а хотелось бы видеть нападающего, который завершает атаки.

    Жамалетдинов, наверное, больше подходит для этой роли. Замена Щенникова? Он попросил замену. Просто не смог продолжить игру.

    Верить надо до конца, что всё может быть. Посмотрим. У нас остался один тур, у "Виктории" тоже. Посмотрим, как сыграют "Реал" и "Рома", и от этого уже будем плясать», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

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