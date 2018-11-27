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    ЦСКА, и Влашичу было бы интересно продолжить сотрудничество, заявил Гинер

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    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, есть ли у армейцев планы на хорватского полузащитника Николу Влашича, который арендован у «Эвертона».

    Никола Влашич
    Никола Влашич
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    «Дело не том, растёт или уменьшается трансферная стоимость Влашича после каждого удачного матча в ЦСКА.

    У нас был разговор с "Эвертоном" о том, что мы берём его на год или на два в аренду. А опцию выкупа пока они нам не прописывали.

    Согласятся они или нет — мы на эту тему пока даже ещё не разговаривали. И нам, и Влашичу было бы интересно продолжить сотрудничество.

    Это как раз то, о чем я говорил и ранее, Саша Головин, как и он мог оказаться на скамейке, притом, что оба — игроки высокого уровня.

    Сразу войти в АПЛ и начать играть это очень-очень тяжело», — сказал Гинер в эфире программы «Футбол России».

    В нынешнем сезоне 21-летний Влашич провёл 12 матчей в чемпионате России, стал автором трёх забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачами. 0

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