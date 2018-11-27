Завершена реконструкция стадиона «Динамо»

Обновленный стадионполучил разрешение на ввод в эксплуатацию, информирует пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

«26 ноября было получено разрешение на ввод в эксплуатацию обновленного стадиона "Динамо". Теперь он будет называться "ВТБ Арена — Центральный стадион 'Динамо' имени Льва Яшина" и объединит под одной крышей сразу два спортивных объекта.

Речь идет о футбольном стадионе, который сможет вместить более 26,3 тысячи зрителей, и малой спортивной арене, вместимость которой в зависимости от спортивных или концертных мероприятий будет варьироваться от 11,4 до 14 тысяч человек», — сказал глава департамента Сергей Левкин.

Решение о реконструкции центрального стадиона «Динамо» было принято в 2007 году. Фактически строительство началось в марте 2014 года и закончилось в сентябре 2018-го. 0