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    ЦСКА побеждает «Викторию», Акинфеев потащил пенальти

    ЦСКА — «Виктория»: счет 1:0 после первого тайма

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    Московский ЦСКА обыгрывает чешскую «Викторию Пльзень» (1:0) после первого тайма матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    ЦСКА — «Виктория»
    ЦСКА — «Виктория»
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    Уже на 9-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Щенников прокинул себе мяч на ход, а Петржела сзади заплёл ноги «армейцу».

    Никола Влашич идеально исполнил пенальти, послав мяч в верхний угол ворот — Грушка даже не дёрнулся.

    Первый тайм проходил при преимуществе армейцев, но на 43-й минуте пенальти был назначен уже в ворота ЦСКА: Щенников сзади рубанул Ржезника по ногам.

    Однако Акинфеев потащил удар с пенальти. Прохазка пробил на исполнение в угол — Игорь угадал направление удара и отбил мяч.

    В другом матче группы G «Рома» на своем поле примет мадридский «Реал». Встреча начнется в 23:00 мск.

    Следить за ходом матча можно по ссылке. 1

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