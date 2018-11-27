ЦСКА — «Виктория»: счет 1:0 после первого тайма

ЦСКА — «Виктория»
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Уже на 9-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Щенников прокинул себе мяч на ход, а Петржела сзади заплёл ноги «армейцу».
Никола Влашич идеально исполнил пенальти, послав мяч в верхний угол ворот — Грушка даже не дёрнулся.
Первый тайм проходил при преимуществе армейцев, но на 43-й минуте пенальти был назначен уже в ворота ЦСКА: Щенников сзади рубанул Ржезника по ногам.
Однако Акинфеев потащил удар с пенальти. Прохазка пробил на исполнение в угол — Игорь угадал направление удара и отбил мяч.
В другом матче группы G «Рома» на своем поле примет мадридский «Реал». Встреча начнется в 23:00 мск.