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    «Виктория» сделает все, чтобы играть весной в еврокубках, заявил Врба

    Лига чемпионов ЦСКА Футбол России Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер «Виктории» Павел Врба заявил в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА, что его команда хочет играть весной в еврокубках.

    Павел Врба
    Павел Врба
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    «У тренера ЦСКА есть свое лицо и большой опыт. У него свой стиль и стандарты, по которым ЦСКА играет.

    "Виктория" хорошо выглядела часть матча первого тура Лиги чемпионов дома (2:2), но позволила сопернику комбинировать во втором тайме и не удержали победу.

    Важно отметить, что наш клуб хочет играть весной в еврокубках и приложит для этого все силы.

    Меня не удивляет, что Хердур Магнуссон не будет играть — он дисквалифицирован. Марио Фернандес играл несколько дней назад и является ключевым игроком команды.

    Не зря ваша федерация футбола дала все, чтобы он играл за сборную. Это лучший правый хавбек, который играет в России.

    Вы все время пишите, что у "Виктории" мало молодой крови. Но это и объясняет то, что в таких матчах опытные ребята могут выдать максимум. Они лучше играют в таких матчах, чем в тех, где градус эмоций не настолько сильный.

    Я здесь долгое время не был. Но Россия долго готовила чемпионат мира. Это видно даже по стадиону. Если говорить о российской лиге, то это высокое качество. Здесь играет много иностранцев.

    Представление о составе у меня есть, но я вам не скажу. Есть смысл прийти завтра на футбол и посмотреть. Есть еще одна тренировка.

    Что касается соперника, то могу сказать, что ЦСКА покинуло несколько опытных ребят и у молодых не все получалось на старте сезона. Но сейчас команда набрала ход и у нее многое стало получаться», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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