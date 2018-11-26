«Виктория» сделает все, чтобы играть весной в еврокубках, заявил Врба

Главный тренер «Виктории»заявил в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против, что его команда хочет играть весной в еврокубках.

«У тренера ЦСКА есть свое лицо и большой опыт. У него свой стиль и стандарты, по которым ЦСКА играет.

"Виктория" хорошо выглядела часть матча первого тура Лиги чемпионов дома (2:2), но позволила сопернику комбинировать во втором тайме и не удержали победу.

Важно отметить, что наш клуб хочет играть весной в еврокубках и приложит для этого все силы.

Меня не удивляет, что Хердур Магнуссон не будет играть — он дисквалифицирован. Марио Фернандес играл несколько дней назад и является ключевым игроком команды.

Не зря ваша федерация футбола дала все, чтобы он играл за сборную. Это лучший правый хавбек, который играет в России.

Вы все время пишите, что у "Виктории" мало молодой крови. Но это и объясняет то, что в таких матчах опытные ребята могут выдать максимум. Они лучше играют в таких матчах, чем в тех, где градус эмоций не настолько сильный.

Я здесь долгое время не был. Но Россия долго готовила чемпионат мира. Это видно даже по стадиону. Если говорить о российской лиге, то это высокое качество. Здесь играет много иностранцев.

Представление о составе у меня есть, но я вам не скажу. Есть смысл прийти завтра на футбол и посмотреть. Есть еще одна тренировка.

Что касается соперника, то могу сказать, что ЦСКА покинуло несколько опытных ребят и у молодых не все получалось на старте сезона. Но сейчас команда набрала ход и у нее многое стало получаться», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0