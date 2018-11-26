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    Солари: «Реал» должен соответствовать своей истории в этом турнире

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    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал предстоящий матч с «Ромой» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Сантьяго Солари
    Сантьяго Солари
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    В первом матче в Мадриде «Реал» победил со счетом 3:0.

    «Мы хотим показать такую игру, какую обычно демонстрируем в Лиге чемпионов. Мы должны соответствовать нашей истории в этом турнире. Это кажется легко, но это не так», — приводит слова Солари пресс-служба УЕФА.

    «Реал» выйдет в плей-офф с первого места, если выиграет в Риме. Мадридцы также пробьются в 1/8 финала в случае потери очков со стороны ЦСКА.

    «Рома» получит путевку в 1/8 финала даже в случае ничьей. Ее также устроит поражение ЦСКА. 0

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