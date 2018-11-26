Солари: «Реал» должен соответствовать своей истории в этом турнире

Главный тренер «Реала»прокомментировал предстоящий матч св 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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В первом матче в Мадриде «Реал» победил со счетом 3:0.

«Мы хотим показать такую игру, какую обычно демонстрируем в Лиге чемпионов. Мы должны соответствовать нашей истории в этом турнире. Это кажется легко, но это не так», — приводит слова Солари пресс-служба УЕФА.

«Реал» выйдет в плей-офф с первого места, если выиграет в Риме. Мадридцы также пробьются в 1/8 финала в случае потери очков со стороны ЦСКА.

«Рома» получит путевку в 1/8 финала даже в случае ничьей. Ее также устроит поражение ЦСКА. 0