«Крылья Советов» за VAR, как и все остальные, заявил Шикунов

Директор по развитию «Крыльев Советов»сообщил, что самарский клуб поддерживает введение системы видеопомощи арбитру (VAR) в чемпионате России.

«Да, "Крылья Советов" за VAR, как и все остальные. Все клубы проголосовали "за". Это дорогостоящее оборудование.

РФС взялся за этот проект. Большинство стадионов готовы к введению, на стадионах чемпионата мира уже был VAR. Технически вопросов нет — осталось купить оборудование.

Если скажут устанавливать за свой счёт? Деваться будет некуда, если будет такое решение. Все будут вкладываться. Было предложение списать сумму с денег, которые мы получаем за телевизионные права.

Что ещё делать? Надо цивильно ко всему подходить. Вложены громадные деньги в стадионы, и прокалываться на таких вещах… Надо доделать дело до конца», — сказал Шикунов изданию «Чемпионат». 0