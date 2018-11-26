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    «Крылья Советов» за VAR, как и все остальные, заявил Шикунов

    Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что самарский клуб поддерживает введение системы видеопомощи арбитру (VAR) в чемпионате России.

    Александр Шикунов
    Александр Шикунов
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    «Да, "Крылья Советов" за VAR, как и все остальные. Все клубы проголосовали "за". Это дорогостоящее оборудование.

    РФС взялся за этот проект. Большинство стадионов готовы к введению, на стадионах чемпионата мира уже был VAR. Технически вопросов нет — осталось купить оборудование.

    Если скажут устанавливать за свой счёт? Деваться будет некуда, если будет такое решение. Все будут вкладываться. Было предложение списать сумму с денег, которые мы получаем за телевизионные права.

    Что ещё делать? Надо цивильно ко всему подходить. Вложены громадные деньги в стадионы, и прокалываться на таких вещах… Надо доделать дело до конца», — сказал Шикунов изданию «Чемпионат». 0

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