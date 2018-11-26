Семак: Тяжелый матч и заслуженная победа

Главный тренер «Зенита»рассказал о победе над(2:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

«Важная и нужная победа. Начали очень хорошо. Во второй половине первого тайма, к сожалению, отдали инициативу, не хватало движения и правильных перестроений, чтобы качественно обороняться.

Во втором тайме забили второй мяч, могли увеличить преимущество. В целом, тяжелый матч и заслуженная победа.

Поздравляю команду с победой, болельщиков — с поддержкой, и благодарю их за то, что они всегда вместе с нами. Спасибо им большое.

Маркизио? Вам показалось, никаких проблем нет. Это внутрикомандное дело. Не сомневаюсь, что проблем нет. Все вопросы мы решаем внутри коллектива.

Не могу сказать, что у Терентьева не получается. На летних сборах у него была серьезная травма, он приступил к тренировкам, когда мы уже сформировали заявочный лист.

У нас были Анюков и Смольников, мы не могли втиснуть больше игроков. Он решил набирать форму через "Зенит"-2. Сейчас предоставился шанс из-за травмы Смольникова.

Терентьев хорошо тренируется, хорошо провел матч с "Шальке". Его перспективы зависят от него самого», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0