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    Обляков: Думаю, с «Викторией» получится интересная игра

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    Полузащитник ПФК ЦСКА Иван Обляков высказал мнение о предстоящей игре с чешской «Викторией».

    Иван Обляков
    Иван Обляков
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    «Рука в порядке, потихоньку восстанавливается после перелома, работает все лучше и лучше. В игре с "Ахматом" это повреждение не мешало.

    Думаю, получится интересная игра, как и всегда в Лиге чемпионов. Надеюсь, мы выиграем. Настрой всегда боевой, хочется выиграть. У нас огромное желание победить.

    Вообще, в Лиге чемпионов не надо дополнительно настраиваться. Надеюсь, все удачно сложится, и мы наберем три очка.

    Думаю, мы уже привыкли к этому стадиону. В "Лужниках" нас поддерживает много болельщиков. Они хотят, чтобы мы выигрывали, и мы стараемся оправдать их ожидания.

    Думаю, в этой игре поддержка будет такой же, и все удастся», — приводит слова игрока пресс-служба ЦСКА. 0

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