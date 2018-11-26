Обляков: Думаю, с «Викторией» получится интересная игра

Полузащитник ПФК ЦСКАвысказал мнение о предстоящей игре с чешской

«Рука в порядке, потихоньку восстанавливается после перелома, работает все лучше и лучше. В игре с "Ахматом" это повреждение не мешало.

Думаю, получится интересная игра, как и всегда в Лиге чемпионов. Надеюсь, мы выиграем. Настрой всегда боевой, хочется выиграть. У нас огромное желание победить.

Вообще, в Лиге чемпионов не надо дополнительно настраиваться. Надеюсь, все удачно сложится, и мы наберем три очка.

Думаю, мы уже привыкли к этому стадиону. В "Лужниках" нас поддерживает много болельщиков. Они хотят, чтобы мы выигрывали, и мы стараемся оправдать их ожидания.

Думаю, в этой игре поддержка будет такой же, и все удастся», — приводит слова игрока пресс-служба ЦСКА. 0