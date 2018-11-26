Минспорта РФ предложил не считать легионерами белорусских футболистов

Министерство спорта России предложило не считать футболистов из Белоруссии легионерами во всероссийских соревнованиях.

Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на информацию, опубликованную на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

О предложении Минспорта говорится в проекте о внесении изменений в приказ Минспорта «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации».

Это же предложение касательно белорусских спортсменов было выдвинуто относительно соревнований по волейболу, гандболу и регби, хоккею с мячом и хоккею на траве.

Напомним, ранее белорусские хоккеисты перестали считаться легионерами в КХЛ. 0