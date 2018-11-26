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    Полузащитник «Рубина» выбыл до конца года

    Рубин РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов из-за травмы пропустит оставшиеся матчи в этом году.

    Игорь Коновалов
    Игорь Коновалов
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    Об этом сообщает официальный Twitter казанского клуба.

    Отмечается, что Коновалов получил перелом большого пальца ноги.

    «На 15-й минуте матча с "Анжи" перелом большого пальца на ноге получил Игорь Коновалов, после этого уже с травмой отыгравший еще полчаса до конца первого тайма. К сожалению, в этом году он не сможет принять участие в оставшихся матчах. Желаем ему скорейшего восстановления!», — говорится в сообщении.

    В текущем сезоне на счету Коновалова 14 матчей и 1 гол за «Рубин» в РПЛ. 0

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