Полузащитник «Рубина» выбыл до конца года

Игорь Коновалов
twitter.com/fcrk
Об этом сообщает официальный Twitter казанского клуба.
Отмечается, что Коновалов получил перелом большого пальца ноги.
«На 15-й минуте матча с "Анжи" перелом большого пальца на ноге получил Игорь Коновалов, после этого уже с травмой отыгравший еще полчаса до конца первого тайма. К сожалению, в этом году он не сможет принять участие в оставшихся матчах. Желаем ему скорейшего восстановления!», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне на счету Коновалова 14 матчей и 1 гол за «Рубин» в РПЛ. 0