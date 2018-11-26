Полузащитник «Рубина» выбыл до конца года

Полузащитникиз-за травмы пропустит оставшиеся матчи в этом году.

Игорь Коновалов twitter.com/fcrk 1000 Фрибет для всех Забрать!

Об этом сообщает официальный Twitter казанского клуба.

Отмечается, что Коновалов получил перелом большого пальца ноги.

«На 15-й минуте матча с "Анжи" перелом большого пальца на ноге получил Игорь Коновалов, после этого уже с травмой отыгравший еще полчаса до конца первого тайма. К сожалению, в этом году он не сможет принять участие в оставшихся матчах. Желаем ему скорейшего восстановления!», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне на счету Коновалова 14 матчей и 1 гол за «Рубин» в РПЛ. 0