Коларов: Завтра «Реалу» придется невероятно сложно

Защитник «Ромы»рассказал о настрое на матч св 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В первом матче в Мадриде «Реал» победил со счетом 3:0.

«Играть против "Реала" сложно всегда — вне зависимости от того, кто у них травмирован. Этот клуб выиграл три последних Лиги чемпионов. Но я убежден, что завтра мадридцам придется невероятно сложно», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

«Реал» выйдет в плей-офф с первого места, если выиграет в Риме. Мадридцы также пробьются в 1/8 финала в случае потери очков со стороны ЦСКА.

«Рома» получит путевку в 1/8 финала даже в случае ничьей. Ее также устроит поражение ЦСКА. 0