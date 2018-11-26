ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгения МедведеваПровал Медведевой. Работа с Орсером пока не приносит хороших результатов
  • 17:01
    • «Анжи» не пустили тренироваться на домашний стадион
  • 16:48
    • Гончаренко: В матче с «Викторией» не ждем легкой прогулки
  • 15:24
    • Минспорта РФ предложил не считать легионерами белорусских футболистов
  • 15:07
    • Заместитель директора «Енисея»: Альтернативу манежу мы не ищем
  • 14:19
    • Прядкин: РПЛ в лице клубов против матча в манеже
    Все новости спорта

    Российские арбитры получили назначения на матчи Лиги Европы

    Лига Европы Футбол России
    Российские арбитры получили назначения на матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы.

    Сергей Карасев
    Сергей Карасев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Как сообщает официальный сайт УЕФА, бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче команд группы F «Бетис» — «Олимпиакос». Помогать Карасеву будут арбитры на линиях Игорь Демешко и Алексей Лунев, а также дополнительные ассистенты Сергей Иванов и Владимир Москалев. Резервным рефери будет Роман Усачев.

    Владислав Безбородов обслужит другой поединок группы F «Милан» — «Дюделандж». Ассистенты главного арбитра — Валерий Данченко и Максим Гаврилин, дополнительные ассистенты — Кирилл Левников и Василий Казарцев, четвертый рефери — Алексей Воронцов.

    Алексею Еськову доверено судить матч команд группы А «Цюрих» — АЕК. Ассистировать ему будут Дмитрий Мосякин и Антон Аверьянов, дополнительные помощники — Михаил Вилков и Роман Галимов, резервный арбитр — Дмитрий Сафьян.

    Напомним, матчи Лиги Европы пройдут 29 сентября. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Суперлига, VAR и третий еврокубок. Чего ждать, а чего — нет?
  • 21/11/2018 в 19:03
    •
  • Прогноз
  • «Бернли» — «Ньюкасл»
  • 2.10
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» одержит победу над «Торпедо»
  • «Металлург» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Прервется ли победная серия «сорок» в Бернли?
  • «Бернли» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Айлендерс» и «Вашингтон» сыграют результативный матч
  • «Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Лос-Анджелес» одержал победу Хоккей НХЛ. Две передачи Кучерова и перевод Ковальчука в четвертое звеноОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 ноября 09:360
  • 11:51
    • СМИ: Дембеле попросил «Барселону» продать его
  • 11:35
    • «Фратрия» выступила против капитанства Глушакова
  • 11:24
    • «Бавария» уволит Ковача в случае поражения от «Бенфики»
    «Тоттенхэм» — «Челси» Футбол АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Челси», «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд»Результаты матчей тринадцатого тура чемпионата Англии 00:060
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ньюкасл» продлит беспроигрышную серию
  • 5.04
    •
  • 16:34
    • Назначены арбитры на матчи российских клубов в Лиге Европы
  • 16:20
    • Полузащитник «Рубина» выбыл до конца года
  • 16:05
    • Российские арбитры получили назначения на матчи Лиги Европы
    Олег Кононов Футбол Кононов начал в «Спартаке» за здравиеРеакция спортивных СМИ на победу красно-белых над «Крыльями Советов» Вчера в 22:141
  • 15:34
    • «Сибирь» на выезде обыграла «Амур»
  • 14:48
    • Драчев назвал задачу биатлонной сборной на сезон
  • 14:33
    • Базаревич назвал состав сборной России на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2019
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие