Российские арбитры получили назначения на матчи Лиги Европы

Российские арбитры получили назначения на матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче команд группы F «Бетис» — «Олимпиакос». Помогать Карасеву будут арбитры на линиях Игорь Демешко и Алексей Лунев, а также дополнительные ассистенты Сергей Иванов и Владимир Москалев. Резервным рефери будет Роман Усачев.

Владислав Безбородов обслужит другой поединок группы F «Милан» — «Дюделандж». Ассистенты главного арбитра — Валерий Данченко и Максим Гаврилин, дополнительные ассистенты — Кирилл Левников и Василий Казарцев, четвертый рефери — Алексей Воронцов.

Алексею Еськову доверено судить матч команд группы А «Цюрих» — АЕК. Ассистировать ему будут Дмитрий Мосякин и Антон Аверьянов, дополнительные помощники — Михаил Вилков и Роман Галимов, резервный арбитр — Дмитрий Сафьян.

Напомним, матчи Лиги Европы пройдут 29 сентября. 0