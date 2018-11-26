Губник: Только победа над ЦСКА оставит «Викторию» в игре

Защитник «Виктории»поделился ожиданиями перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против

«Мы приехали с пониманием того, что только победа оставит нас в игре. И никаких других ожиданий от матча у нас нет.

Много изменилось в Москве за десять лет, что меня не было. Только пробки не изменились. У нас было мало времени, чтобы что-то увидеть.

Знакомиться со стадионом будем на тренировке, а старый стадион хорошо знаю. Он был немного другим.

Нужно отметить, что ЦСКА — молодая команда, которая не очень-то потеряла в качестве от этого. В первом матче им удавались хорошие комбинации. Не стал бы выделять какие-то моменты отдельно.

Матчи всегда получаются разные. В Мадриде мы тоже провели прекрасный матч. Какая разница кто с кем как сыграл.

Оборона начинается с нападения. Надо играть цельным блоком. "Виктории" следует действовать компактно на поле и искать шансы на контратаках.

Каждый должен сам справляться с переменами климата. Мы тоже иногда играем в минус пять или минус десять.

Как сильно болельщики ЦСКА могут повлиять на игру? Мне самому интересно. Знаю, что у ЦСКА одни из самых активных болельщиков в России», — приводит слова Губника «Спорт-Экспресс». 0