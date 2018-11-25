«Зенит» в Петербурге победил «Ростов»

Фрагмент матча
«Зенит»
Счет в матче уже на 12-й минуте открыли хозяева. После ввода из аута мяч оказался в центре штрафной площади «Ростова», Себастьян Дриусси набежал и с лёта классно пробил в угол ворот.
А на 63-й минуте прошел силовой прострел от Дриусси к центру штрафной, Александр Ерохин в касание пробил и загнал мяч в самый угол ворот ростовчан.
Заканчивали матч гости вдесятером — Аяз Гулиев получил вторую желтую карточку и был удален.
«Зенит» с 34 очками лидирует в турнирной таблице, а «Ростов» расположился на пятой строчке, имея в активе 23 очка.
В следующем туре подопечные Сергея Семака 3 ноября на выезде сыграют в Туле с «Арсеналом», а команда Валерия Карпина днем ранее примет ЦСКА.
РПЛ. 15-й тур
«Зенит» — «Ростов» — 2:0 (1:0)
Голы: Дриусси, 12 (1:0). Ерохин, 63 (2:0)«Зенит»: Лунев, Мевля, Иванович, Анюков, Мак, Эрнани (Терентьев, 78), Паредес (Краневиттер, 89), Ерохин (Оздоев, 87), Кузяев, Дриусси, Дзюба«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев (Кьяртанссон, 66), Зуев (Щадин, 78), Юсупов, Гацкан, Гулиев, Паршивлюк, Сигурдарсон (Ионов, 86)Предупреждения: Удаление: Гулиев, 81