«Зенит» в Петербурге победил «Ростов»

Петербургскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

Счет в матче уже на 12-й минуте открыли хозяева. После ввода из аута мяч оказался в центре штрафной площади «Ростова», Себастьян Дриусси набежал и с лёта классно пробил в угол ворот.

А на 63-й минуте прошел силовой прострел от Дриусси к центру штрафной, Александр Ерохин в касание пробил и загнал мяч в самый угол ворот ростовчан.

Заканчивали матч гости вдесятером — Аяз Гулиев получил вторую желтую карточку и был удален.

«Зенит» с 34 очками лидирует в турнирной таблице, а «Ростов» расположился на пятой строчке, имея в активе 23 очка.

В следующем туре подопечные Сергея Семака 3 ноября на выезде сыграют в Туле с «Арсеналом», а команда Валерия Карпина днем ранее примет ЦСКА.