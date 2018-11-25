Маркизио остался в запасе «Зенита» на матч с «Ростовом»

Стали известны составына матч 15-го тура РПЛ, который пройдет в Санкт-Петербурге.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Ерохин, Кузяев, Мак, Эрнани, Паредес, Дзюба, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Терентьев, Чернов, Набиуллин, Скроботов, Оздоев, Краневиттер, Маркизио, Заболотный.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Зуев, Сигурдарсон.

Запасные: Абаев, Логашов, Ионов, Щадин, Майер, Салетрос, Хаджикадунич, Кьяртанссон.

Начало матча — в 19.00 мск. Главный арбитр встречи — Михаил Вилков.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут.

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