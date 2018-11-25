Кононов: Были хорошие моменты, но игру надо улучшать

прокомментировал победу надв своем дебютном матче на посту главного тренера

«В первую очередь я поблагодарил всех за победу. Неплохая игра. Были хорошие моменты, которые нам бы хотелось видеть в дальнейшем. Не могу сказать, что были провалы, но игру надо улучшать. Первая победа всегда тяжелая. Я очень рад», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер», передает «Спорт-Экспресс».

«Сам по себе я человек позитивный и всегда верю только в лучшее. Верил только в победу. Так получилось, что мы ее сегодня добыли. У нас достаточно хорошая скамейка запасных. Я во всех игроков верю. Любой из них может выходить в стартовом составе», — добавил Кононов.

Напомним, «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. 0