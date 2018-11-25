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    Кононов: Были хорошие моменты, но игру надо улучшать

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    Олег Кононов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в своем дебютном матче на посту главного тренера «Спартака».

    Олег Кононов
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    «В первую очередь я поблагодарил всех за победу. Неплохая игра. Были хорошие моменты, которые нам бы хотелось видеть в дальнейшем. Не могу сказать, что были провалы, но игру надо улучшать. Первая победа всегда тяжелая. Я очень рад», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер», передает «Спорт-Экспресс».

    «Сам по себе я человек позитивный и всегда верю только в лучшее. Верил только в победу. Так получилось, что мы ее сегодня добыли. У нас достаточно хорошая скамейка запасных. Я во всех игроков верю. Любой из них может выходить в стартовом составе», — добавил Кононов.

    Напомним, «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. 0

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