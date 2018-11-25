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    Вартапетов: На восстановление у Еременко уйдет около двух недель

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    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о травме хавбека клуба Романа Еременко.

    Роман Еременко
    Роман Еременко
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    Ранее, в беседе с болельщиками главный тренер красно-белых Олег Кононов сказал, что у финского футболиста перелом.

    «Чтобы не было недопонимания, уточню. У Романа не свежий перелом, а отдаленные последствия застарелого стрессового перелома седалищной кости. На восстановление у него уйдет около двух недель», — цитирует официальный сайт «Спартака» Вартапетова.

    Еременко перешел в столичный клуб этим летом и на данный момент во всех турнирах провел 7 матчей, отметившись одной голевой передачей. 0

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