Вартапетов: На восстановление у Еременко уйдет около двух недель

Руководитель медицинского департамента «Спартака»рассказал о травме хавбека клуба

Ранее, в беседе с болельщиками главный тренер красно-белых Олег Кононов сказал, что у финского футболиста перелом.

«Чтобы не было недопонимания, уточню. У Романа не свежий перелом, а отдаленные последствия застарелого стрессового перелома седалищной кости. На восстановление у него уйдет около двух недель», — цитирует официальный сайт «Спартака» Вартапетова.

Еременко перешел в столичный клуб этим летом и на данный момент во всех турнирах провел 7 матчей, отметившись одной голевой передачей. 0