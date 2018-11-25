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    «Атлетико» упустил победу над «Барселоной» в Мадриде

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    Мадридский «Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» (1:1) в матче 13-го тура испанской Примеры.

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    Счет в матче на 77-й минуте открыли хозяева. Коке заработал угловой. Гризманн здорово закрутил с него мяч к дальней штанге, Диего Коста сильно пробил головой в ближний угол, и тер Штеген лишь коснулся мяча кончиками пальцев, не сумев помешать ему влететь в ворота.

    На 90-й минуте Месси выполнил великолепную мягкую передачу в дальнюю часть штрафной «Атлетико», туда, где никого из защитников не было. Усман Дембеле добежал до мяча, обработал его и пробил низом в дальний угол мимо Облака.

    «Барселона» с 25 очками возглавляет таблицу, а «Атлетико» с 24 очками на 2-м месте. 0

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