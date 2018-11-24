ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаАПЛ в опасности. «МанСити» делает ее скучной
  • 16:51
    • «Эйбар» разгромил «Реал» в матче Примеры
  • 19:55
    • «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вест Хэм»
  • 19:46
    • ЦСКА победил СКА в армейском дерби
  • 19:28
    • «Боруссия» одолела «Майнц», «Бавария» упустила победу над «Фортуной»
  • 19:11
    • «Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск»
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вест Хэм»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Манчестер Сити Календарь АПЛ
    В матче 13-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над лондонским «Вест Хэмом» — 4:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Прошли всё поле игроки «Манчестер Сити», Давид Сильва оказался совсем недалеко от ворот Фабьянского, получил мяч от Стерлинга и легко переправил сферу в ворота.

    На 20-й минуте упустили соперника «молотобойцы». Сане отдал точную передачу на партнёра, и Рахим Стерлинг переправил мяч в ворота, без шансов для Лукаса.

    На 34-й минуте ушёл от соперника Лерой Сане и отправил мяч в ворота Фабьянского, сделав счет крупным. А уже на 3-й компенсированной минуте Сане оформил дубль, забив четвертый мяч в ворота «Вест Хэма».

    «Манчестер Сити» с 35 очками лидирует в турнирной таблице, а «Вест Хэм» расположился на 13-й строчке, имея в активе 12 очков.

    В следующем туре команда из Манчестера 1 декабря примет «Борнмут», а лондонцы в тот же день на выезде сыграют с «Ньюкаслом».

    АПЛ. 13-й тур
    «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:4 (0:3)
    Голы: Сильва, 11 (0:1). Стерлинг, 19 (0:2). Сане, 34 (0:3). Сане, 90+3 (0:4)«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Сабалета, Масуаку (Крессуэлл, 46), Бальбуэна, Диоп, Райс, Обианг, Арнаутович, Антонио, Фелипе Андерсон (Лукас, 68), Диангана (Эрнандес, 55)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер, Ляпорт, Сильва, Фернандинью, Гюндоган (Фоден, 69), Делф, Агуэро (Габриэл Жезус, 81), Стерлинг (Махрез, 74), Сане
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Спасти «Фулхэм». Раньери обязан доказать свой элитарный статус
  • Вчера в 15:53
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «Челси»
  • 2.10
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как перерыв повлиял на машину «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — СПАЛ. Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Лондонское дерби порадует голами
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Добудет ли Анри первую победу?
  • «Кан» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Эйбар» — «Реал» Футбол Примера. Крупное поражение «Реала», «Атлетико» против «Барселоны»Подробности матчей 13-го тура испанской Примеры 16:560
  • 18:01
    • Хэмилтон стал лучшим в квалификации Гран-при Абу-Даби
  • 17:52
    • Чен выиграл Гран-при Франции, Самарин — третий
  • 17:37
    • «Автомобилист» уступил «Ак Барсу»
    «Локомотив» — «Урал» Футбол «Урал» притормозил «Локомотив» и замахнулся на места в еврокубкахРеакция прессы на поражение «Локомотива» от «Урала» 10:500
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Фавориты укрепят свое лидерство
  • 3.21
    •
  • 18:46
    • Воронов — единственный россиянин в мужском катании в финале «Гран-при»
  • 18:09
    • «Мордовия» сыграла вничью с «Тюменью»
  • 17:29
    • «Трактор» в Челябинске проиграл «Торпедо»
    Клаудио Раньери Футбол Спасти «Фулхэм». Раньери обязан доказать свой элитарный статусИтальянский специалист призван помочь «дачникам» избежать вылета Вчера в 15:530
  • 16:17
    • Большунов — победитель спринта на этапе КМ в Финляндии
  • 16:07
    • Белорукова одержала победу в спринте на первом этапе КМ
  • 15:54
    • «Енисей» одержал вторую победу в сезоне
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие