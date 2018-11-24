«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вест Хэм»

В матче 13-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над лондонским «Вест Хэмом» — 4:0.

Фрагмент матча twitter.com/ManCity 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Прошли всё поле игроки «Манчестер Сити», Давид Сильва оказался совсем недалеко от ворот Фабьянского, получил мяч от Стерлинга и легко переправил сферу в ворота.

На 20-й минуте упустили соперника «молотобойцы». Сане отдал точную передачу на партнёра, и Рахим Стерлинг переправил мяч в ворота, без шансов для Лукаса.

На 34-й минуте ушёл от соперника Лерой Сане и отправил мяч в ворота Фабьянского, сделав счет крупным. А уже на 3-й компенсированной минуте Сане оформил дубль, забив четвертый мяч в ворота «Вест Хэма».

«Манчестер Сити» с 35 очками лидирует в турнирной таблице, а «Вест Хэм» расположился на 13-й строчке, имея в активе 12 очков.

В следующем туре команда из Манчестера 1 декабря примет «Борнмут», а лондонцы в тот же день на выезде сыграют с «Ньюкаслом».