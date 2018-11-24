«Челси» на выезде проиграл «Тоттенхэму»

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 8-й минуте. Эриксен со стандарта навесил мяч в центр штрафной «Челси», а Деле Алли сыграл на опережение и головой направил мяч в сетку ворот.

На 16-й минуте Гарри Кейн из-за штрафной пробил низом — мяч залетел в ближний угол ворот «Челси» — вратарь даже не дернулся.

А на 54-й минуте счет стал крупным. Сон Хын Мин получил мяч на правой бровке, добавил ногами, добежал до вратарской «Челси» и пробил точно в цель.

Отквитать один мяч гостям удалось на 85-й минуте. Аспиликуэта выполнил подачу от правого края, Оливье Жиру выпрыгнул выше всех и головой из центра штрафной послал мяч в угол ворот «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» набрал 30 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Челси» с 28 баллами располагается на 4-й строчке.