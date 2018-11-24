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    «Челси» на выезде проиграл «Тоттенхэму»

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Челси» (3:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

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    Счет в матче был открыт на 8-й минуте. Эриксен со стандарта навесил мяч в центр штрафной «Челси», а Деле Алли сыграл на опережение и головой направил мяч в сетку ворот.

    На 16-й минуте Гарри Кейн из-за штрафной пробил низом — мяч залетел в ближний угол ворот «Челси» — вратарь даже не дернулся.

    А на 54-й минуте счет стал крупным. Сон Хын Мин получил мяч на правой бровке, добавил ногами, добежал до вратарской «Челси» и пробил точно в цель.

    Отквитать один мяч гостям удалось на 85-й минуте. Аспиликуэта выполнил подачу от правого края, Оливье Жиру выпрыгнул выше всех и головой из центра штрафной послал мяч в угол ворот «Тоттенхэма».

    «Тоттенхэм» набрал 30 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Челси» с 28 баллами располагается на 4-й строчке.

    АПЛ. 13-й тур
    «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» — 3:1 (2:0)
    Голы: Алли, 8 (1:0). Кейн, 16 (2:0). Сон Хын Мин, 54 (3:0). Жиру, 85 (3:1)«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Орье, Фойт, Алдервейрелд, Дэйвис, Сиссоко, Дайер, Алли (Уинкс, 87), Эриксен, Кейн, Сон Хын Мин (Ламела, 78)«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Алонсо, Канте, Жоржинью, Ковачич (Баркли, 58), Виллиан (Жиру, 76), Мората (Педро, 58), АзарПредупреждения: Рюдигер, 19. Азар, 45+3. Жоржинью, 72
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