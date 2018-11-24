Моуринью: Думаю, к концу года «МЮ» будет в зоне Лиги чемпионов

Главный тренернадеется, что его подопечные без потерь пройдут дистанцию до конца 2018 года и попадут в топ-4.

«Я знаю, что отставание велико, но до конца декабря нам предстоит провести в АПЛ, если не ошибаюсь, восемь матчей, а значит мы можем набрать 24 очка.

Будем биться за эти очки так же, как и клубы из топ-4. Думаю, что к концу года мы там будем, в зоне Лиги чемпионов», — приводит слова Моуриньо Goal.

«Манчестер Юнайтед» набрал 20 очков после 12 туров АПЛ и занимает восьмое место в турнирной таблице. От четвертого места, на котором сейчас идет «Тоттенхэм», команда Моуринью отстает на семь баллов. 0