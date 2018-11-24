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    Моуринью: Думаю, к концу года «МЮ» будет в зоне Лиги чемпионов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью надеется, что его подопечные без потерь пройдут дистанцию до конца 2018 года и попадут в топ-4.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    «Я знаю, что отставание велико, но до конца декабря нам предстоит провести в АПЛ, если не ошибаюсь, восемь матчей, а значит мы можем набрать 24 очка.

    Будем биться за эти очки так же, как и клубы из топ-4. Думаю, что к концу года мы там будем, в зоне Лиги чемпионов», — приводит слова Моуриньо Goal.

    «Манчестер Юнайтед» набрал 20 очков после 12 туров АПЛ и занимает восьмое место в турнирной таблице. От четвертого места, на котором сейчас идет «Тоттенхэм», команда Моуринью отстает на семь баллов. 0

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