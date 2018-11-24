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    «Эйбар» разгромил «Реал» в матче Примеры

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    «Эйбар» нанес крупное поражение «Реалу» в домашнем матче 13-го тура испанской Примеры.

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    Встреча, которая прошла на «Мунисипаль де Ипуруа», завершилась со счетом 3:0.

    Хозяева забили первый гол на 18-й минуте, когда Фабиан Орельяна с левого края прострелил в штрафную, Кике Гарсия пробил в Тибо Куртуа, а Гонсало Эскаланте добил мяч в ворота.

    На 52-й минуте «Эйбар» удвоил свое преимущество. Марк Кукурелья сделал скидку в центр штрафной, а Серхи Энрич без помех отправил мяч в дальний угол.

    Еще через пять минут счет стал крупным. Кукурелья догнал мяч у лицевой и сделал передачу во вратарскую, Энрич не сумел пробить Куртуа, но Энрике Гарсия оказался первым на отскоке и поразил почти пустые ворота.

    «Сливочные» до финального свистка так и не смогли забить гол престижа.

    Чемпионат Испании. 13-й тур
    «Эйбар» — «Реал» — 3:0 (1:0)
    Голы: 1:0 — 16 Эскаланте, 2:0 — 52 Энрич, 3:0 — 57 Кике«Эйбар»: Риесго, Кукурелья, Рамис, Паулу Оливейра, Пенья, Орельяна (Альварес, 83), Эскаланте, Жордан, Хосе Анхель, Энрич (Шарлес, 74), Кике (Де Бласис, 88)«Реал»: Куртуа, Варан, Марсело, Одриосола (Карвахаль, 54), Рамос, Модрич (Иско, 63), Кроос, Асенсио (Винисиус Жуниор, 74), Себальос, Бэйл, БенземаПредупреждения: Кукурелья (33), Жордан (36), Бэйл (44)

    В турнирной таблице «Реал» занимает шестое место (20 очков), а «Эйбар» — седьмое (18 очков). 0

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