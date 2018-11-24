«Эйбар» разгромил «Реал» в матче Примеры

Встреча, которая прошла на «Мунисипаль де Ипуруа», завершилась со счетом 3:0.
Хозяева забили первый гол на 18-й минуте, когда Фабиан Орельяна с левого края прострелил в штрафную, Кике Гарсия пробил в Тибо Куртуа, а Гонсало Эскаланте добил мяч в ворота.
На 52-й минуте «Эйбар» удвоил свое преимущество. Марк Кукурелья сделал скидку в центр штрафной, а Серхи Энрич без помех отправил мяч в дальний угол.
Еще через пять минут счет стал крупным. Кукурелья догнал мяч у лицевой и сделал передачу во вратарскую, Энрич не сумел пробить Куртуа, но Энрике Гарсия оказался первым на отскоке и поразил почти пустые ворота.
«Сливочные» до финального свистка так и не смогли забить гол престижа.
В турнирной таблице «Реал» занимает шестое место (20 очков), а «Эйбар» — седьмое (18 очков). 0