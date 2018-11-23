Бывший игрок «Зенита» считает, что клуб должен отпустит Паредеса

Бывший полузащитниксчитает, что клубу стоит продать полузащитника

«С таким отношением, с которым играет Паредес, нужно отпустить и перекреститься. Тем более, если за него дадут 25 миллионов евро. Конечно, Паредес — талантливый футболист, но он всем своим видом показывает, что играть здесь не хочет. Нет никакой самоотдачи и искры.

Его лучше отпустить. Удаления вызваны нежеланием играть? Вполне может быть, что он демонстративно показывает свое безразличие. По крайней мере, так выглядит со стороны», — приводит слова Канищева «Спорт день за днем».

Напомним, Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги аргентинец забил два гола и отдал две результативные передачи в 12 матчах. 0