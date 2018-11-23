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    Антон Миранчук надеется зацепиться за Лигу Европы

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    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук высказал мнение о Лиге чемпионов, отставании от «Зенита» и игре за сборную России.

    Антон Миранчук
    Антон Миранчук
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    «В Лиге чемпионов нам не повезло полностью! Мы создали моментов больше, чем в чемпионате России, а забили одну сотую из них. До сих пор слезы на глазах, когда вспоминаю, как не везло в некоторых эпизодах.

    Но это первый опыт в Лиге чемпионов и есть ощущение, что нас просто учат на ошибках, проверяют на прочность. Мы сделаем выводы, закалимся. Сейчас надо постараться зацепиться за Лигу Европы.

    Мне кажется, мы не первая команда, которая после чемпионства в следующий сезон вкатывается с трудом. И, опять же, нам часто не везло. Вспомните первые туры, когда отменяли чистые голы, или мы пропускали какой-то абсолютно ненужный гол в самой концовке. Не хватало чисто футбольного фарта, а отсюда и уверенности.

    Но я рад, что все сложилось именно так. Пусть начали неудачно, но нас это только сплотило, мы стали сильнее и снова находимся в лидерах.

    В РПЛ у нас отставание шесть очков — это "сопли" вообще! Помню по себе: когда команда идет на первом месте, каждый матч — особенно волнительный, ты по-другому на него настраиваешься. Думаю, на "Зенит" это так или иначе тоже будет моментами давить, и они могут потерять очки. Главное — нам взять свое.

    Последние матчи в "Локомотиве" я провел неплохо — так что на вызов в сборную мог вполне рассчитывать. От вызова жду игровой практики: это другой, новый уровень. Интересно посмотреть на себя в сборной, постараться забить гол. Сыграть со сборной Германии — очень круто!», — приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива». 0

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