«Локомотив» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составына матч 15-го тура чемпионата России, который пройдет в Москве, сегодня, 23 ноября.

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Кверквелия, Хеведес, Рыбусь, Крыховяк, И. Денисов, Тугарев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Смолов.

Запасные: Коченков, Ротенберг, Идову, Михалик, Лысов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Жемалетдинов, Фернандеш, Фарфан, Эдер.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин.

Запасные: Полетаев, Данцев, Брызгалов, Ходжаниязов, Динга, Евсеев, Жигулев, Чантурия, Егорычев, Араторе, Панюков, Юсупов.

Начало встречи — в 20:30 мск. Главный арбитр матча — Сергей Лапочкин.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0