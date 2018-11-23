«Милан» может вернуть Игуаина в «Ювентус»

Нападающийпо окончании нынешнего сезона может вернуться в, сообщает Corriere dello Sport

По информации источника, руководство «россонери» рассматривает такой вариант по экономическим соображениям. Контракт форварда с миланским клубом рассчитан до 2021 года.

Напомним, «Милан» арендовал Игуаина на год за 18 миллионов евро с опцией обязательного выкупа следующим летом за 36 миллионов. Спортивный директор Иван Газидис попробует договориться с «Ювентусом» об уменьшении суммы, если это не удастся, «Милан» предпочтет отказаться от игрока.

Аргентинский футболист провел за «Милан» 13 матчей и забил семь мячей. 0