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    «Милан» может вернуть Игуаина в «Ювентус»

    Трансферы Серия A Футбол Италии Милан Ювентус Календарь Серии А
    Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин по окончании нынешнего сезона может вернуться в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport

    Гонсало Игуаин
    Гонсало Игуаин
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    По информации источника, руководство «россонери» рассматривает такой вариант по экономическим соображениям. Контракт форварда с миланским клубом рассчитан до 2021 года.

    Напомним, «Милан» арендовал Игуаина на год за 18 миллионов евро с опцией обязательного выкупа следующим летом за 36 миллионов. Спортивный директор Иван Газидис попробует договориться с «Ювентусом» об уменьшении суммы, если это не удастся, «Милан» предпочтет отказаться от игрока.

    Аргентинский футболист провел за «Милан» 13 матчей и забил семь мячей. 0

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