ЦСКА на выезде обыграл «Ахмат»

В Грозном состоялся матч 15-го тура чемпионата России —принимал

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

«Армейцы» вышли вперед на 57-й минуте матча — Хердур Магнуссон ударом головой из пределов вратарской замкнул навес Ивана Облякова с углового.

На шестой добавленной ко второму тайму минуте преимущество ЦСКА увеличил Тимур Жамалетдинов, который завершил контратаку «армейцев» после паса Николы Влашича. Стоит отметить, что Жамалетдинов вышел на замену за минуту до своего гола.

ЦСКА набрал 26 очков и после своего матча поднялся в таблице РПЛ на второе место. У «Ахмата» осталось 19 очков, команда идет на восьмом месте.