Шикунов: С увольнением Тихонова терпели до последнего

Директор по развитиюрассказал о причинах увольнения экс-главного тренера команды

«Все терпели до конца, все ждали. И руководство, и болельщики, и мы. Но когда пропускаешь по три-четыре мяча, когда проигрываешь прямым конкурентам, нужно уже что-то делать. Команда нестабильная, очков нет, а время уходит. В итоге пришли к такому решению. Как я уже сказал, терпели до последнего момента», — цитирует Шикунова «Спорт-Экспресс».

«Тихонов тоже попал в непростую ситуацию. Команду комплектовали только в августе, а не в июле или июне. На сборах новичков у него не было. Играл на старом багаже. В премьер-лиге с таким составом объективно тяжело. Необходимо было усиление. А нужные игроки приобретались поздновато…», — добавил директор «Крыльев».

Напомним, «Крылья Советов» уволили Тихонова 5 октября. Вместо него команду возглавил Миодраг Божович.

В турнирной таблице РПЛ после четырнадцати туров «Крылья» занимают тринадцатое место. 0