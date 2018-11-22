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    Шикунов: С увольнением Тихонова терпели до последнего

    Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о причинах увольнения экс-главного тренера команды Андрея Тихонова.

    Андрей Тихонов
    Андрей Тихонов
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    «Все терпели до конца, все ждали. И руководство, и болельщики, и мы. Но когда пропускаешь по три-четыре мяча, когда проигрываешь прямым конкурентам, нужно уже что-то делать. Команда нестабильная, очков нет, а время уходит. В итоге пришли к такому решению. Как я уже сказал, терпели до последнего момента», — цитирует Шикунова «Спорт-Экспресс».

    «Тихонов тоже попал в непростую ситуацию. Команду комплектовали только в августе, а не в июле или июне. На сборах новичков у него не было. Играл на старом багаже. В премьер-лиге с таким составом объективно тяжело. Необходимо было усиление. А нужные игроки приобретались поздновато…», — добавил директор «Крыльев».

    Напомним, «Крылья Советов» уволили Тихонова 5 октября. Вместо него команду возглавил Миодраг Божович.

    В турнирной таблице РПЛ после четырнадцати туров «Крылья» занимают тринадцатое место. 0

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