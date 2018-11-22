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    Адриано и Ханни могут покинуть «Спартак»

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    Полузащитник Софьян Ханни и форвард Луис Адриано в ближайшем будущем могут покинуть московский «Спартак», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Луис Адриано
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    По информации издания, клуб может принять такое решение уже зимой из-за высоких зарплат легионеров.

    Адриано является самым высокооплачиваемым игроком команды — зарплата около 4 миллионов евро в год, оклад Ханни — 2 миллиона евро плюс существенные бонусы.

    Бразилец в последнее время не играет на должном уровне и нередко остается в запасе, а Ханни так и не стал футболистом стартового состава команды.

    При этом у Адриано договор действует еще полтора года (до конца следующего сезона), а у Ханни — и вовсе до середины 2021 года.

    Под вопросом и будущее в команде Александра Самедова. Договор с ветераном истекает в конце сезона-2018/19, и пока конкретики в плане продления нет. Помимо этого, в числе игроков, которые покинут «Спартак» зимой, может оказаться и полузащитник Денис Глушаков. 0

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