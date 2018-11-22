«Зенит» может усилиться полузащитником «МЮ»

заинтересован в услугах полузащитника сообщают «Невские Новости».

Андреас Перейра ESPN 1000 Фрибет для всех Забрать!

Сообщается, что петербургский клуб планирует подписать футболиста летом следующего года. При этом Перейра может достаться сине-бело-голубым бесплатно, поскольку его соглашение с английским клубом истекает летом 2019-го.

Поскольку к этому времени ему уже исполнится 23 года, он, по правилам ФИФА, сможет свободно подписать контракт с любым клубом без компенсации в сторону предыдущего работодателя.

В минувшем сезоне бразилец, у которого также есть бельгийское гражданство, выступал на правах аренды за «Валенсию». В текущем сезоне 22-летний игрок выходил на поле в пяти матчах во всех турнирах, суммарно на его счету 170 игровых минут. 0