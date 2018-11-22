Немецкая футбольная лига (DFL) приняла решение отменить в Бундеслиге вечерние матчи в понедельник с сезона 2021/2022 году, сообщает агентство DPA.

В немецкой Бундеслиге отменят матчи в понедельник dfb.de 100% Высокие коэффициенты Играть!

Все 18 команд чемпионата Германии высказались за то, чтобы все игры проводились в выходные дни. Представители клубов отреагировали на протесты болельщиков, которые очень недовольны, что какие-то игры могут быть в понедельник. Еще одна причина подобного решения — нагрузка некоторых команд, у которых остается меньше времени на восстановление перед матчами в еврокубках.

Действующий телевизионный контракт с высшей немецкой футбольной лигой включает в себя пять матчей в понедельник в сезоне. По новому соглашению, которое будет действовать с 2021/2022 года, эти игры будут заменены на дополнительные поединки в воскреснье. 0