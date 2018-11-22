ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ГеоргиевНХЛ. Первый шат-аут Георгиева, три очка Кучерова и передача Овечкина
  • 10:01
    • «Енисею» разрешили сыграть с «Ахматом» в манеже в виде исключения
  • 09:39
    • «Мемфис» обыграл «Сан-Антонио», четвертое подряд поражение «Голден Стэйт»
  • 07:56
    • Агент: Если Влашич не вернется в «Эвертон», то его продадут за большие деньги
  • 23:10
    • Российские керлингистки вышли в полуфинал чемпионата Европы
  • 22:43
    • Агент Фернандеша рассказал, почему игрок судится с «Локомотивом» в CAS
    Все новости спорта

    В немецкой Бундеслиге отменят матчи в понедельник

    Бундеслига Футбол Германии Календарь Бундеслиги
    Немецкая футбольная лига (DFL) приняла решение отменить в Бундеслиге вечерние матчи в понедельник с сезона 2021/2022 году, сообщает агентство DPA.

    В немецкой Бундеслиге отменят матчи в понедельник
    В немецкой Бундеслиге отменят матчи в понедельник
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Все 18 команд чемпионата Германии высказались за то, чтобы все игры проводились в выходные дни. Представители клубов отреагировали на протесты болельщиков, которые очень недовольны, что какие-то игры могут быть в понедельник. Еще одна причина подобного решения — нагрузка некоторых команд, у которых остается меньше времени на восстановление перед матчами в еврокубках.

    Действующий телевизионный контракт с высшей немецкой футбольной лигой включает в себя пять матчей в понедельник в сезоне. По новому соглашению, которое будет действовать с 2021/2022 года, эти игры будут заменены на дополнительные поединки в воскреснье. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 7-19 ноября
  • 19/11/2018 в 14:08
    •
  • Прогноз
  • «Байер» — «Штутгарт»
  • 1.53
  • Завтра в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» и «Ак Барс» могут выдать результативный матч
  • «Металлург» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сумеют ли армейцы добыть победу в Грозном?
  • «Ахмат» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Йокерит» против «Барыса» — порадуют ли две супер атакующие команды результативным поединком?
  • «Йокерит» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игроки ЦСКА Хоккей КХЛ. «Амур» обыграл «Спартак», ЦСКА взял верх над «Сочи»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 21 ноября Вчера в 23:070
  • 10:57
    • Гвардиола: Я хотел бы поработать тренером национальной команды
  • 10:44
    • Смоллинг требует от «МЮ» увеличение зарплаты
  • 10:30
    • В немецкой Бундеслиге отменят матчи в понедельник
    Швеция — Россия Футбол На последний матч года сборной России не хватило силРеакция прессы на поражение сборной России против Швеции в матче Лиги наций Вчера в 09:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Сочи» не остановит ЦСКА
  • 7.12
    •
  • 10:15
    • ПСЖ предложил «Аяксу» 80 миллионов за полузащитника
  • 00:59
    • Итудис: Нам есть над чем работать, нужно улучшать свои действия
  • 00:44
    • УНИКС выиграл четвертый матч Евролиги подряд
    Ван Дейк стал главным героем матча Футбол Нидерланды щелкнули по носу Германию и ФранциюРеакция прессы на матч Германия — Нидерланды 20/11/2018 в 18:530
  • 19:12
    • Российские баскетболистки пробились на Евробаскет-2019
  • 18:46
    • Белорусы перестали считаться легионерами в КХЛ
  • 18:33
    • РФС хочет наказывать клубы матчами без зрителей за использование фанатами пиротехники
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие