Госдума приняла законопроект о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020

Законопроект о безвизовом въезде болельщиковпрошел первое чтение, информирует официальный сайт Госдумы.

Евро-2020 пройдет в 13 странах Европы uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Законопроектом предусматриваются въезд в Россию зрителей без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров УЕФА — на основании обыкновенных гуманитарных виз.

В пакете правительственных инициатив, поддержанных депутатами, также содержится проект, направленный на реализацию гарантий Правительства России для УЕФА в части освобождения от уплаты налогов и сборов в связи с подготовкой и проведением Евро-2020.

Кроме того, законопроектом закрепляются права УЕФА, как организатора спортивного соревнования, устанавливать обязательные правила реализации и использования входных билетов на матчи Евро-2020.

Предусматривается также государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания в связи с проведением мероприятий чемпионатта Европы.

Евро-2020 пройдет в 13 странах Европы. В России матчи состоятся в Санкт-Петербурге. Арена на Крестовском острове примет три матча группы В, а также одну игру четвертьфинальной стадии турнира. 0