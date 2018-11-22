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    Госдума приняла законопроект о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020

    Евро-2020 Футбол России
    Законопроект о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020 в Россию прошел первое чтение, информирует официальный сайт Госдумы.

    Евро-2020 пройдет в 13 странах Европы
    Евро-2020 пройдет в 13 странах Европы
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    Законопроектом предусматриваются въезд в Россию зрителей без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров УЕФА — на основании обыкновенных гуманитарных виз.

    В пакете правительственных инициатив, поддержанных депутатами, также содержится проект, направленный на реализацию гарантий Правительства России для УЕФА в части освобождения от уплаты налогов и сборов в связи с подготовкой и проведением Евро-2020.

    Кроме того, законопроектом закрепляются права УЕФА, как организатора спортивного соревнования, устанавливать обязательные правила реализации и использования входных билетов на матчи Евро-2020.

    Предусматривается также государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания в связи с проведением мероприятий чемпионатта Европы.

    Евро-2020 пройдет в 13 странах Европы. В России матчи состоятся в Санкт-Петербурге. Арена на Крестовском острове примет три матча группы В, а также одну игру четвертьфинальной стадии турнира. 0

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