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    Сербия и Шотландия пробились в дивизион B Лиги наций

    Лига наций
    В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Сербии на своем поле разгромила национальную команду Литвы со счётом 4:1.

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    В параллельном матче группы 4 дивизиона С сборная Черногории уступила национальной команде Румынии со счётом 0:1.

    Сборная Сербии добилась повышения в классе и вышла в дивизион В, набрав 14 очков. Румыния (12) заняла 2-е место, Черногория (7) — на 3-м месте. Сборная Литвы не смогла набрать очков на групповом этапе турнира и вылетела в лигу D.

    В другом матче группового этапа Лиги наций сборная Шотландии одержала волевую победу над Израилем со счётом 3:2.

    У победителей встречи хет-трик оформил нападающий «Селтика» Джеймс Форрест (34-я, 43-я и 64-я минуты).

    У гостей мячи забили Бирам Кайал (9) и Эран Захави (75).

    Шотландия с девятью очками заняла первое место в группе 1 лиги С и обеспечила себе выход в лигу В, на втором месте расположился Израиль (6 очков), на третьем — Албания (3). 0

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