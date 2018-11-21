Агент Фернандеша рассказал, почему игрок судится с «Локомотивом» в CAS

Агент, представляющий полузащитника «Локомотива», сообщил, что игрок судится с клубом, так как бывший президент железнодорожниковне заплатила футболисту премиальные за 2015 год.

Ранее появилась информация, что Фернандеш хотел отсудить у «Локомотива» 6 миллионов рублей за 2015 год, но ФИФА встала на сторону клуба.

«Нет, эта информация неверна. ФИФА решила, то она не может рассудить стороны в этом вопросе. И теперь делом занимается CAS.

Дело в том, что Фернандешу не заплатили премиальные. Все футболисты клуба тогда получили премии. Но по решению теперь уже бывшего президента "Локо" Ольги Смородской Ману эти деньги почему-то не полагались.

Хотя он тоже играл! Мы старались договориться уже с новым руководством "Локо", но по разным причинам не получилось... В итоге Фернандеш вынужден был подать иск в ФИФА.

Срок рассмотрения иска футболиста истек. ФИФА решила, что она некомпетентна в этом вопросе. Поэтому теперь делом занимается CAS.

Это проблема Смородской. Мануэл играл, как и другие футболисты, но в отличие от остальных премии почему-то не получил», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс». 0