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    Агент Фернандеша рассказал, почему игрок судится с «Локомотивом» в CAS

    Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Агент Паулу Барбоза, представляющий полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, сообщил, что игрок судится с клубом, так как бывший президент железнодорожников Ольга Смородская не заплатила футболисту премиальные за 2015 год.

    Мануэл Фернандеш
    Мануэл Фернандеш
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    Ранее появилась информация, что Фернандеш хотел отсудить у «Локомотива» 6 миллионов рублей за 2015 год, но ФИФА встала на сторону клуба.

    «Нет, эта информация неверна. ФИФА решила, то она не может рассудить стороны в этом вопросе. И теперь делом занимается CAS.

    Дело в том, что Фернандешу не заплатили премиальные. Все футболисты клуба тогда получили премии. Но по решению теперь уже бывшего президента "Локо" Ольги Смородской Ману эти деньги почему-то не полагались.

    Хотя он тоже играл! Мы старались договориться уже с новым руководством "Локо", но по разным причинам не получилось... В итоге Фернандеш вынужден был подать иск в ФИФА.

    Срок рассмотрения иска футболиста истек. ФИФА решила, что она некомпетентна в этом вопросе. Поэтому теперь делом занимается CAS.

    Это проблема Смородской. Мануэл играл, как и другие футболисты, но в отличие от остальных премии почему-то не получил», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс». 0

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