Агент Фернандеша рассказал, почему игрок судится с «Локомотивом» в CAS

Ранее появилась информация, что Фернандеш хотел отсудить у «Локомотива» 6 миллионов рублей за 2015 год, но ФИФА встала на сторону клуба.
«Нет, эта информация неверна. ФИФА решила, то она не может рассудить стороны в этом вопросе. И теперь делом занимается CAS.
Дело в том, что Фернандешу не заплатили премиальные. Все футболисты клуба тогда получили премии. Но по решению теперь уже бывшего президента "Локо" Ольги Смородской Ману эти деньги почему-то не полагались.
Хотя он тоже играл! Мы старались договориться уже с новым руководством "Локо", но по разным причинам не получилось... В итоге Фернандеш вынужден был подать иск в ФИФА.
Срок рассмотрения иска футболиста истек. ФИФА решила, что она некомпетентна в этом вопросе. Поэтому теперь делом занимается CAS.
Это проблема Смородской. Мануэл играл, как и другие футболисты, но в отличие от остальных премии почему-то не получил», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс». 0