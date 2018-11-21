Джикия: Не так всё должно было завершиться для Карреры в «Спартаке», нет, не так

Защитник московского «Спартака»поделился мыслями об отставкес поста главного тренера команды.

Каррера возглавлял «Спартак» с лета 2016 года, а 22 октября совет директоров клуба принял решение освободить его от занимаемой должности.

«Я не знаю, что произошло, не понимаю этого. Как сказал Массимо, у каждого своё время в "Спартаке". Неважно — тренер ли ты, игрок, массажист, администратор.

Но я не согласен с тем, что его путь должен был закончиться именно таким образом. Не так всё должно было завершиться для него в "Спартаке", нет, не так.

А касательно того, почему так получилось. Понятное дело, что я футболист и моё дело на поле показывать, кто я.

А там уже руководству виднее, поэтому в эти дела мы не лезли и не имеем права туда лезть. Каждый должен своим делом заниматься», — цитирует Джикию еженедельник «Футбол».

Под руководством итальянского специалиста красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17, а затем выиграли Суперкубок страны.

Новым главным тренером «Спартака» стал экс-наставник тульского «Арсенала» Олег Кононов. 0