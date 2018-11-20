«Уфа» планирует построить 15-тысячный крытый стадион

Генеральный директорзаявил, что новый стадион клубы может стать крытым, а его вместимость составит 15 тысяч зрителей.

«Вернемся к этому вопросу после Нового года, пока еще рано что-то говорить. Мы склоняемся к тому, что новая арена будет крытой, а ее вместимость составит 15 тысяч зрителей. Такой вариант наиболее оптимален для "Уфы", — сказал Газизов "Р-Спорту".

На данный момент "Уфа" проводит свои домашние матчи на 15-тысячном стадионе "Нефтяник", который был построен в 1967 году и реконструирован в 2015-м.

В июне этого года комиссия ФИФА провела на арене проверку и выдала ей лицензию наивысшей категории FIFA Quality PRO. 0