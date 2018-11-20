Российский бизнесмен продал испанский футбольный клуб

Российский предпринимательпокинул пост президента клуба, который выступает в третьем по счете испанском дивизионе.

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«На самом деле ничего неожиданного не произошло. Все к этому шло после истории годичной давности (Гринберг арестован гражданской гвардией Испании вместе с десятью подозреваемыми, связанными с российскими криминальными структурами). Продолжать работу в сложившихся условиях было очень сложно не только морально, но и финансово. Всё-таки я понес большие затраты, деньги заблокированы на счетах. Дело продолжается, но в вялотекущем режиме. Адвокаты бьются головой о стенку — никто не рассматривает наши обращения. Всё это в комплексе и привело к такому решению.

Моя история в "Марбелье" официально закончилась. Новым владельцем клуба стала известная спортивная компания Best of you. Компания мадридская, инвестор — из Китая. Сумму сделки разглашать не буду — конфиденциальная информация. Скажу только, что ничего выдающегося там нет. С игроками, с командой я уже попрощался. Новых инвесторов представил. На ближайшей игре попрощаюсь с болельщиками. Собственно, на Марс я не улетаю — все равно буду находиться рядом с командой, переживать за нее. Может, и в России мой футбольный опыт ещё пригодится», — цитирует Гринберга «Чемпионат».

Гринберг возглавил «Марбелью» посреди сезона-2012/13. Под его руководством клуб поднялся из четвёртого дивизиона в третий, а в прошлом чемпионате был близок к выходу во второй, уступив в плей-офф «Сельте-Б». 0