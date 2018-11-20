Македония вышла в дивизион С Лиги наций

разгромилав домашнем матче Лиги наций со счетом 4:0.

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Голами в составе македонской команды отметились полузащитник Энис Барди, а также нападающие Александар Трайковски и Илия Нестеровски, оформивший дубль в это встрече.

В параллельном матче в этой группе сборные Лихтенштейна и Армении завершили свой матч вничью — 2:2.

Таким образом, сборная Македонии набрала 15 очков и заняла первое место в группе 4 Лиги D, благодаря чему поднялась в Лигу С. Армения (10) — осталась на второй позиции, Гибралтар (6) расположился 3-й строке, а замыкает таблицу сборная Лихтенштейна (4). 0