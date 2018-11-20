«Динамо» продлило контракт с полузащитником

Московскоезаключило новый долгосрочный контракт с полузащитником команды, сообщает пресс-служба клуба

Липовой дебютировал в основной команде «Динамо» 26 сентября текущего года. 19-летний полузащитник вышел на замену в матче Кубка России с московским «Торпедо» (1:0).

В стартовом составе команды Липовой впервые сыграл спустя месяц. Он вышел на поле с первых минут в матче 1/8 финала Кубка России с казанским «Рубином» (0:1).

После 14 туров московское «Динамо» набрало 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре московская команда сыграет с красноярским «Енисеем». 0